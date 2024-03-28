مولوجي تشرف على فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح

أشرفت، وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، مساء أمس الأربعاء، بالمسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”، على فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح، المصادف ل27 مارس من كل سنة، بحضور ثلة من عمالقة وعشاق المسرح الجزائري.

و عرفت فعاليات التظاهرة، حسب ما كشفه بيان وزارة الثقافة، قراءة للرسالة العالمية للمسرح، بعنوان “الفن هو السلام”، التي خطها لهذا العام الكاتب المسرحي والروائي النرويجي، يون فوسه (28 ايلول/ سبتمبر 1959)، الذي يعد من مؤلفي المسرحيات الأكثر عرضا في العالم، والحائز على جائزة نوبل للآداب لعام 2023.

كما استمتع وتفاعل عشاق أب الفنون من الجمهور الغفير الذي امتلأت به قاعة المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي، مع كل تفاصيل العرض المسرحي “حلاق إشبيليا”، الذي صممه المخرج المسرحي “حبال البوخاري”، من إنتاج المسرح الجهوي عنابة “عزالدين مجوبي”، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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