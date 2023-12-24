مولوجي تشرف على افتتاح فعاليات أيام الجزائر للفنون والعمارة

وأكدت صورية مولوجي في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، على ضرورة الحفاظ على العمارة التراثية التي تشكل مرتكزا مهما من الذاكرة الوطنية والحضارية للجزائر، و أنّه ينبغي تكثيف الجهد المعرفي والتقني لتحقيق الأهداف المرجوة، و أن العمارة ما هي إلا نتاج فني وظيفي انتقلت من الوظيفية مع مرور الزمن وارتفاع الحس الجمالي والوعي الحضاري مع اعتماد مبدأ الاختيار والمقارنة لتصبح ذات طابع فني بامتياز.

كما قالت وزيرة الثقافة والفنون، أن الجزائر وبما تملكه من ثراء حضاري وتنوع جغرافي، ومن خلال العمارة الجزائرية التي تعكس التأثيرات البناءة للحضارات المختلفة التي مرت بها، ساهمت في إنتاج إرث ثقافي يعبر عن الهوية الوطنية والتاريخ عبر عصوره المختلفة والتحولات الاجتماعية، وهي بذلك تعبر عن الهوية الثقافية وتاريخ البلاد وعراقتها على السواء.