مولوجي تشرف على افتتاح الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي

تُشرف وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، يوم غدٍ الخميس، إبتداءً من الساعة التاسعة صباحا، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، على افتتاح الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي.

و تتضمّن هذه المناسبة، حسب بيان وزارة الثقافة، عقد جلسات تشاورية مع كل الفاعلين في المجال، لفتح النقاش والتشاور حول المسائل المرتبطة بالحماية القانونية لتراث الجزائر الثقافي المادي وغير المادي.

سهام قريمش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...