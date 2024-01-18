من خلال فضاء “مناصر Zone”… أوريدو تتيح للمناصرين الجزائريين عيش حماس كأس إفريقيا

أعلنت مؤسسة “أوريدو Ooredoo”، عن تهيئة فضاء “مناصر Zone”، بساحة البريد المركزي، بالجزائر العاصمة، وذلك للسّماح للمناصرين الجزائريين من عيش حماس كأس إفريقيا.

و يسمح فضاء “مناصر Zone”، المتواجد بقلب العاصمة، لعشاق كرة القدم من متابعة، عبر الشاشة العملاقة، مباريات البطولة الافريقية المرموقة، لا سيما مباريات الجزائر وذلك في أجواء عائلية واحتفالية.

كما أن الفضاء “مناصر Zone”، مُجهّز بجميع المعدات اللازمة لضمان تجربة مثالية للمشجعين، تتخللها أنشطة لاسيما مسابقة كويز خاصة بهذه المنافسة تُمكّن المشاركين من الفوز بهدايا قيّمة وكذا تنشيط موسيقي لترفيه المشجعين قبل وبعد المباريات.

تجدر الإشارة، أنه في إطار استراتيجيتها الجديدة للرعاية الرياضية، أعلنت مؤسسة Ooredoo مؤخرًا عن مرافقتها لعشرين شريكا رياضيا، بما فيهم نوادي الكرة الوطنية تنشط في مختلف مستويات المنافسة وممثلةً لمختلف مناطق الوطن.

للتذكير، تبنّت Ooredoo، مفهوم “FAN ZONE” خلال كأس العرب FIFA قطر2021، وكأس العالم FIFA قطر 2022، والذي حقق نجاحاً كبيراً باستقطاب الآلاف من مشجعي كرة القدم من جميع مناطق الوطن.

شرف الدين عبد النور

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