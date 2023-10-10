من بينهم رضيع و امرأة… استشهاد 5 فلسطينيين جرّاء قصف طائرات الاحتلال

استُشهد اليوم، 5 فلسطينيين جرّاء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، حسب ما كشفته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن من بين الشهداء رضيع وامرأة، وشهيدين جرى إخراجهما من تحت الأنقاض، في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إضافة للصحفي هشام النواجحة متأثرا بجروحه التي أصيب بها فجر اليوم.

و في بيت حانون شمال القطاع، أغارت الطائرات الحربية على أهداف قرب معبر بيت حانون، كما قصفت الطائرات الحربية عمارة سكنية من 5 طوابق في حي القصاصيب غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مخلّفة عددا من الإصابات، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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