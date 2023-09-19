من أجل دخول مدرسي شعاره التضامن…”جازي” تطلق مبادرة “والك فور سكول”

إحتفلت جازي بالعام الدراسي 2023-2024، من خلال إطلاقها لحملة “المشي من أجل المدرسة” أو “والك فور سكول” عبر تطبيقها “جازي آب”، وهذا من أجل دخول مدرسي شعاره التضامن، ووفاءً لتقاليدها كشركة ملتزمة تجاه المجتمع، حيث يهدف إلى مساعدة العائلات المحتاجة عبر مختلف مناطق التراب الوطني وذلك بالشراكة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية.

“خطوة صغيرة، فرحة كبيرة”، هو الاسم الذي حملته هذه المبادرة التي نظمتها جازي للسنة الثانية على التوالي، و التي جرت فعالياتها في الفترة الممتدة من 12 إلى 18 سبتمبر الجاري، حيث سمحت لزبائن جازي بالمشي والفوز برصيد انترنت يمكنهم تحويله إذا رغبوا في ذلك إلى مساهمة في عملية التبرع من اجل اقتناء حزم الأدوات المدرسية لصالح الأطفال المحتاجين.

و تم هذا العام تسجيل أكثر من 250 مليون خطوة مشي، أي بزيادة أكثر من 76% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس التزام زبائن جازي بالمشاركة في الجهد التضامني تجاه الأسر المحتاجة من أجل إضفاء جو من السعادة في هذا الدخول المدرسي على آلاف التلاميذ عبر ربوع التراب الوطني.

و اختتمت هذه الحملة التضامنية بعد ظُهر أمس الاثنين، بالمركز الدولي للكشافة الإسلامية الجزائرية بسيدي فرج، خلال حفل دُعيَ إليه جمع من الأطفال الذين سيلتحقون بالمدارس لأول مرة هذه السنة في أجواء احتفالية بهيجة.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد جازي من جديد رغبتها كمؤسسة اقتصادية عمومية في المساهمة في تنمية الأجيال الصاعدة وعلى التزامها الدائم بتعزيز روح التضامن والتكافل في المجتمع الجزائري.

شرف الدين عبد النور

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