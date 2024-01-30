منح رخصة الإستغلال لشركة “هام موتورز” المتخصصة في تصنيع الدراجات النارية

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، خلال زيارة عمل وتفقد لولاية سطيف، على منح رخصة الإستغلال لشركة “هام موتورز” من علامة SYM، المتخصصة في تصنيع الدراجات النارية.

وعاين الوزير علي عون، وحدة التصنيع المتواجدة ببلدية عين ازال بسطيف، التي تتربع على مساحة تقدر ب2.6 هكتار، بحيث يبلغ عدد العمال 300 عاملا، بطاقة إنتاجية تقدر بـ7الاف وحدة، إذ يُقدّر الإستثمار المنجز بــ 489 مليون دج، وسيتم الدخول في عملية الإنتاج فور حصول هذا المتعامل على الإعتماد لتصنيع المركبات وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 22-384، المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، وكذا دفتر الشروط الملحق به.

كما تلقّى الوزير بمقر شركة “هام موتورز”، عرضا مفصلا من طرف مدير الصناعة بالولاية حول المؤهلات والامكانيات الإستثمارية التي تتمتع بها الولاية، حيث تمتاز بنسيج صناعي هام مشكل من شركات خاصة و عمومية ومن أنشطة مهمة أبرزها، الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، تحويل البلاستيك، الصناعات الغذائية، صناعة الإطارات المطاطية، صناعة السيراميك، تحويل البلاستيك والورق، الصناعة الصيدلانية.

و فيما يخص طبيعة نسيج قطـــاع المؤسسـات الصغيــرة والمتوسطــة بذات الولاية، يبلغ تعداد المؤسسات المسجلة على مستوى الولايــة حسب بيان وزارة الصناعة، 27.613 مؤسسة، تقوم بتشغيل 114.825 عاملا، موزعة على مختلف قطاعات النشاط أهمها، التجارة 27.47 %، الصناعة 18.66 %، قطاع البناء والأشغــال العموميــة 17.82 %.

كما تطرّق العرض أيضا، إلى إمكانيات الولاية من حيث العقار الصناعي، حيث تحتوي ولاية سطيف على 2455 هكتار كوعاء عقاري مخصّصة لاحتضان المشاريع الإستثمارية، موزعة على 43 منطقة.

المناطق الصناعية

و يوجد بولاية سطيف 3 مناطق صناعية نشطة وهي سطيف -سطيف توسعة– العلمة.

مناطق نشاطات

و يبلغ عدد مناطق النشاطات بولاية سطيف، تسعة وثلاثون منطقة.

المناطق الصناعية الجديدة

و يوجد بسطيف منطقة صناعية جديدة واحدة، وهي أولاد صابر.

كما تحتوي الولاية على 16 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية، تقدر ب 738هكتار، منها 9 مناطق تم تهيئتها و133 قطعة تقدر ب 92 هكتار قابلة للمنح.

كما أسدى الوزير عون، تعليمات صارمة أهمها، تكثيف الجهود بخصوص استرجاع العقار الصناعي الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية في كل مناسبة، محاربة البيروقراطية على مستوى الولاية وتسهيل عمل المستثمرين ومرافقتهم للانطلاق في مشاريعهم، ضرورة تحديد آجال استلام المشاريع وعدم التأخر، ربط المناطق الصناعية بشبكات الكهرباء والغاز قبل بداية المشاريع ورفع العراقيل.

كما شدّد علي عون بهذه المناسبة، على ضرورة إستغلال المواد الأولية والمدخلات المتوفرة محليا بدلا من استيرادها من الخارج وذلك من أجل تثمينها وزيادة نسبة الادماج وتخفيض فاتورة الاستيراد.

شرف الدين عبد النور

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