منتدى الدول المصدرة للغاز يُكرّم سوناطراك

تم اليوم، في إطار الطبعة الثانية لحفل توزيع جوائز منتدى الدول المصدرة للغاز، تكريم مجمع سونطراك من طرف المنتدى على مجهوداته في مجال الصناعات الغازية.

و تم كذلك، تكريم علي حاشد، نائب رئيس مدير عام سابق لسونطراك و مستشار وزير الطاقة سابقا، لمجهوداته المعتبرة في إنشاء منتدى الدولةالمصدرة للغاز.

للتذكير, منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي تأسس عام 2001، هو منظمة دولية تضم أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم. الهدف الأساسي لمنتدى البلدان المصدرة للغاز هو تعزيز التعاون بين أعضائه في مجال الغاز الطبيعي، مع التركيز على استقرار أسواق الغاز وحماية مصالح المنتجين.

كما تتكون دول منتدى البلدان المصدرة للغاز من 12 دولة تمتلك مجتمعة أكثر من ثلثي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم. وهذه الدول هي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا. وتتمتع أذربيجان والعراق وكازاخستان والنرويج وعمان وبيرو وأنجولا بصفة مراقب في المنتدى.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...