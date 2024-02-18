مناقشة إمكانية حصول منتجي الأفلام السينمائية على الدعم من قطاعات أخرى

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، مساء السبت، بقصر الثقافة مفدى زكريا، على لقاء مع المنتجين المتحصلين على الدعم العمومي لإنتاج أفلام سينمائية طويلة للسنة المالية 2023، والبالغ عددهم 12 فيلما سينمائيا طويلا، حسب ما أورده بيان وزارة الثقافة.

و أكدت مولوجي، خلال اللقاء، أن قطاعها الوزاري وفّر جميع الإمكانيات المالية والتقنية واللوجيستيكية لمرافقة المنتجين بهدف تجسيد أعمالهم السينمائية، من خلال تسريع عملية صب الاعانة المالية المخصصة لكل فيلم مباشرة بعد الامضاء على اتفاقيات الدعم في سبتمبر 2023، ومنح رخص التصوير وتسهيل تنقل التقنيين السينمائيين الاجانب وتسهيل إجراءات دخول الأجهزة التقنية من خارج الوطن.

كما عرض كل المنتجين الحاضرين في اللقاء نسبة تقدم إنتاج أفلامهم، ومخطط عمل إنتاج هاته الأفلام، وناقشوا إمكانية الحصول على دعم الاضافي من جهات وقطاعات أخرى، ملتمسين توسط قطاع الثقافة والفنون لدى المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وتطرق اللقاء كذلك، إلى كيفيات ترشيح الأفلام المتحصلة على الدعم، للمشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية.

و في الأخير، ثمّن كل الحاضرون هذه المبادرة التي تُعدّ الأولى من نوعها، حيث أتاحت لهم فرصة إيصال انشغالاتهم مباشرة إلى وزيرة الثقافة والفنون.

للتذكير فإن وزيرة الثقافة، برمجت لقاءات أخرى سيتم تنظيمها قريبا مع المتحصلين على الدعم العمومي لإنتاج الأفلام القصيرة والوثائقية والمتحصلين على إعانة لكتابة السيناريو.

شرف الدين عبد النور

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