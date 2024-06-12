مقرمان يُستقبل من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، زيارة إلى دولة قطر، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبصفته مبعوثا خاصا له، أين حظي بمقابلة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر.

و شكّل هذا اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية المميزة على جميع الاصعدة، والرغبة المشتركة التي تحذو قيادتي البلدين لمزيد الارتقاء بها، لا سيما تحسبا للاستحقاقات الثنائية المقبلة رفيعة المستوى.

شرف الدين عبد النور