مشاركة ثرية وفعّالة لاتصالات الجزائر في الطبعة الـ 26 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب (SILA)

أعلنت اتصالات الجزائر عن مشاركتها بصفتها الراعي الرسمي للطبعة الـ 26 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب (SILA).

وتستقبل اتصالات الجزائر زوار المعرض بالجناح G وكذا على مستوى الفضاء الخارجي لقصر المعارض “صافكس”، طيلة فعاليات هذا المعرض التي تمتدّ من 25 أكتوبر الجاري إلى 04 نوفمبر 2023.

وأفاد بيان للشركة أنّ اتصالات الجزائر تقوم بعرض تشكيلة واسعة من خدماتها، لاسيما منصة التكوين والتعلم عبر الأنترنت Lablabee، والمنصات التعليمية Dorouscom، Moalimو Edugato بالإضافة إلى المنصة الجديدة ESABOURA المتمثلة في منصة تكوين إلكترونية مبتكرة تغطي مجموعة متنوعة من مجالات التخصص، المتوفرة عبر متجرنا الإلكتروني على الرابط التالي: Idoomarket-at.dz.

كما تقترح اتصالات الجزائر عروضا ترويجية مغرية إلى جانب العديد من الأنشطة لفائدة زوار المعرض بالإضافة إلى تنظيم “طومبولا” تتيح للمشاركين المحظوظين فرصة الفوز بعدة هدايا.

وخلص البيان أن اتصالات الجزائر، ومن خلال مشاركتها في معرض الجزائر الدولي للكتاب، تلتزم بدعم التعليم والابتكار والثقافة في الوطن، وتعكس التزامها بمرافقة جميع القطاعات في إطار استراتيجية الرقمنة.

ش.ن

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