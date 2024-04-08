مسابقة وطنية حول الإعلام والاتصال والأمن السيبراني

قامت فرقة البحث التكويني الجامعي “الأمن السيبراني والسيادة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي في الجزائر، بتنظيم الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية حول الإعلام والاتصال والأمن السيبراني تحت شعار ” من أجل ثقافة جامعية سيبرانية”.

وحسب بيان لجامعة الجزائر 3، فإن تنظيم هذه المسابقة جاء بمناسبة اليوم العالمي للصحافة المصادف لـ 03 ماي من كل سنة. وبرعاية كل من مدير جامعة الجزائر 3 ، الأستاذ الدكتور خالد رواسكي وعميدة كلية علوم الإعلام والاتصال الأستاذة الدكتورة مليكة عطوي. الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية حول الإعلام والاتصال والأمن السيبراني تحت شعار ” من أجل ثقافة جامعية سيبرانية”.

وتتمحور المسابقة حول أحد المواضيع الآتية: الاتصال الرقمي والأمن السيبراني، الاتصال المؤسساتي الرقمي. والأمن السيبراني، الإعلام الرقمي والأمن السيبراني، الاتصال الرقمي واليقظة الإستراتيجية. التربية الرقمية والتهديدات السيبرانية، منصات التواصل الاجتماعي والتضليل الإعلامي، التضليل الإعلامي والسيادة الرقمية.

كما يمكن للمترشحين المشاركة حسب الفئات التالية: فئة الأساتذة والباحثين: أحسن مقال علمي. فئة طلبة الدكتوراه: أحسن مقال علمي، فئة طلبة ليسانس وماستر : أحسن عمل إعلامي مقال، فيديو، تصميم. أو عرض علمي صورة، رسم لوحة كاريكاتور، روبورتاج، تحقيق…)، يضيف البيان.

وتهدف هذه المسابقة الوطنية حول الإعلام والاتصال والأمن السيبراني إلى تحفيز الطلبة والباحثين. في النشر العلمي والإبداع والابتكار في تخصص علوم الإعلام والاتصال في مجال الأمن السيبراني. المساهمة في نشر الوعي السيبراني لدى الأسرة الجامعية خصوصا وفي المجتمع عموما.

أما بخصوص شروط المشاركة في هذه المسابقة وفيما يتعلق بالمضمون، يجب أن يكون المقال العلمي أصيلا. ولم ينشر في أي مجلة وطنية أو دولية ولم يشارك به المترشح في أي تظاهرة وطنية أو دولية. أن يكون عمل الطالب أصيلا ومن جهده وغير مقتبس أو منقول، يشترط في عمل الطالب. ألا يكون قد بث أو نشر في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية، أن يساهم العمل المرشح للمسابقة. في تبسيط مفهوم الأمن السيبراني وتنمية الثقافة السيبرانية وتعزيزها لدى الجمهور المستهدف.

أما من حيث الشكل، يمكن للأستاذ أو الطالب المشاركة باللغة العربية أو إحدى اللغات الأجنبية، يشترط على المترشح المشاركة بعمل واحد فقط.

حيث يشترط في المقال العلمي مايلي: أن يكون المقال بصيغة وورد وpdf، مشروع PRFU، ضرورة إدراج ملخص مختصر وشامل لمحتوى المقال باللغة العربية والانجليزية. مهما كانت لغة المقال العلمي المعتمدة وذلك في فقرتين ، مع اعتماد 14 حجم الخط SakkalMajalla. كتابة المقال بخط SakkalMajalla حجم 14، تدوين المراجع يكون في آخر المقال بطريقة آلية (خط Times New Roman حجم 10 ). وباعتماد أسلوب (APA) ، وذلك بذكر صاحب المرجع والسنة بين قوسين في قلب النص (2006 ,Brown). على أن يدون المرجع كاملا في قائمة المراجع كالآتي: المؤلفات المؤلف (ة)، عنوان الكتاب، الناشر (مكان النشر : الناشر، سنة النشر)، الصفحة. المقالات المؤلف (ة)، عنوان المقال، اسم المجلة، المجلد العدد السنة، الصفحة.

المداخلات المؤلف (ة)، عنوان المداخلة عنوان المؤتمر، تاريخ الانعقاد الجامعة البلد.

مواقع الانترنيت : اسم الكاتب (السنة)، العنوان الكامل للملف.

وترسل كافة الأعمال مرفوقة بنسخة من إثبات الهوية ( البطاقة المهنية للأستاذ ، بطاقة الطالب ) إلى البريد الإلكتروني التالي: csniaaprfu@gmail.com

يشار أن آخر أجل لإرسال الأعمال سيكون يوم 28 أفريل 2024، وحفل تكريم الفائزين سيكون بتاريخ 07 ماي 2024. كما تكرم أحسن الأعمال الأولى من كل فئة بجوائز تشجيعية.

رمزي أحمد توميات

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