مرفوقا بوفد وزاري… العرباوي بتندوف للإعلان عن البرنامج التكميلي الذي أقرّه الرئيس تبون

يقوم الوزير الأول، نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رفقة وفد وزاري، بزيارة عمل إلى ولاية تندوف.

و سيلتقي نذير العرباوي، خلال هذه الزيارة حسب بيان مصالح الوزير الأول، بفعاليات المجتمع المدني من أجل الاعلان عن البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ديسمبر 2023، ليضاف إلى برنامج التنمية الذي استفادت منه الولاية.

كما سيعاين الوزير الأول، حسب ذات المصدر، سير أشغال خط السكة الحديدية، وهو المشروعُ الهام الذي سيربط مدينة تندوف ببشار وصولا إلى منجم غارا جبيلات، والذي يُشَكِّل أحدَ ركائز التصور المُتَكَامِل لرئيس الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

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