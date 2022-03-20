مرسوم تنفيذي لخفض أسعار الفنادق وقرى سياحية بأربع ولايات

20 مارس، 2022

كشف اليوم الأحد، مستشار وزير السياحة نبيل ملوك، عن قرب صدور مرسوم تنفيذي يسقف أسعار الفنادق، موضحا أن الأسعار ستنخفض بعد صدور هذا المرسوم

وكشف ملوك في تصريح لقناة الشروق نيوز، أن مستثمرين سعوديين وقطريين وآخرون من الكويت سيقيمون استثمارات في الجزائر قريبا، منها إنجاز قرى سياحية عبر عدة مناطق.

وحسب ذات المتحدث، فإن القرى السياحية ستكون في سكيكدة، الطارف، بني عباس، وجيجل، دون اغفال السياحة الصحراوية التي اعتبرها عمود السياحة في الجزائر.

كما أكد مستشار وزير السياحة، أن هدف القطاع حاليا هو جلب أكبر عدد من الاستثمارات في قطاع السياحة.

رمزي أحمد توميات

20 مارس، 2022

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