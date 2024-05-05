مراد يحلّ بميدان المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية بالبويرة

حلّ صباح اليوم، إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، بميدان المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية، بولاية البويرة، رفقة كل من المدير العام للحماية المدنية، و المدير العام للأمن الوطني، و كذا المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية التونسية.

و سيشرف مراد، على تفقد مدى تقدم التمارين العملياتية المندرجة ضمنها، و كذا عمل فرق الدعم و التدخل الأولي للولايات 42 المشاركة، كما سيتلقى شروحات بخصوص سير و تنسيق العمليات، و مساهمة مختلف المنصات الرقمية التي تم إدراجها.

كما سيعاين وزير الداخلية، بالمناسبة كذلك، مستوى التنسيق العملياتي مع فريق الحماية المدنية التونسية، في إطار التمارين الافتراضية المشتركة.

شرف الدين عبد النور