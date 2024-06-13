مراد بسيدي بلعباس للوقوف على عدد من المشاريع

شرع صباح اليوم، إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، في زيارة عمل لولاية سيدي بلعباس.

و سيعاين مراد، حسب ما أورده بيان وزارة الداخلية، مجموعة من المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن، كما سيشرف على دخول عدد منها حيز الخدمة.

كما سيطّلع وزير الداخلية، بمعية المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على الحركية الإستثمارية بالولاية، حيث سيتفقدان عددا من الوحدات الاقتصادية، و يشرفان على انطلاق البعض منها في النشاط.

شرف الدين عبد النور