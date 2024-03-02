مذكرة تفاهم بين سوناطراك والمؤسسة البترولية البوليفية “YPFB” لتعزيز التعاون الطاقوي

وقع مجمع سوناطراك والمؤسسة البترولية البوليفية “YPFB”، اليوم، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالطاقة وبحث فرص الاستثمار والشراكة وكذا تبادل الخبرات.

و تمت مراسم الإمضاء، حسب بيان سوناطراك، على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال”، بحضور وزيري الطاقة للدولتين.

وتندرج هذه المذكرة ضمن مساعي الجزائر لتنفيذ توصيات المنتدى لتعزيز التعاون بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي.

شرف الدين عبد النور

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