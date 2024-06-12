مذكرة تفاهم بين الجزائر و سلطنة عمان في عدة مجالات

مذكرة تفاهم بين الجزائر و سلطنة عمان في عدة مجالات

أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، رفقة نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر و سلطنة عمان، في المجالات الاجتماعية، وأخرى في المجال العلمي والقانون بين المدرسة العليا للقضاء والمعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان.

كما وقّع الوزيران، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، على برنامج تنفيذي في مجال الشباب والرياضة لسنتي 2024 و 2025، وبرنامج عمل تنفيذي للتعاون في مجال التقييس والاشهاد بالمطابقة بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ممثلة بالمعهد الجزائري للتقييس، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وكذا برنامج تنفيذي في مجال الأرشيف لسنتي 2024 و 2025.

و وقع الطرفان، في الأخير، على المحضر الذي توج أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية.

و يندرج هذا التوقيع، في إطار انعقاد، أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية، بالجزائر العاصمة، و التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مناصفة مع نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

شرف الدين عبد النور