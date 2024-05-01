مدير جامعة الجزائر3 يشرف على إختتام فعاليات دورة رياضية بمناسبة عيد العمال

أشرف مدير جامعة الجزائر 3، خالد رواسكي، رفقة عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، سمير عزالدين، على حفل اختتام الدورة الرياضية المنظمة من طرف الكلية، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وهذا بحضور أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية للجامعة.

و شهد الحفل تكريم الفائزين، وتسليم شهادة تقديرية للاّعب الدولي السابق صالح عصاد، تسلّمها نيابة عنه، سايح عبد الرحمان، مدرب وطني لألعاب القوى.

كما تم خلال هذا الحفل، تسليم صورتين للاعب الدولي صالح عصاد، لمدير الجامعة و عميد الكلية.

و أثنى خالد رواسكي، بهذه المناسبة، على الجهود المبذولة من قبل جميع القائمين على تنظيم الدورة، كما أشاد بالإنجازات المميزة التي حققها اللاعب الدولي صالح عصاد، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

شرف الدين عبد النور