مديرية الثقافة والفنون لولاية سكيكدة تنظّم المهرجان الثقافي المحلي “القراءة في إحتفال”

تنظم مديرية الثقافة والفنون لولاية سكيكدة الدورة 12 من فعاليات المهرجان الثقافي المحلي ” القراءة في إحتفال ” الموجّهة لأطفال الولاية، وهذا على مدار 6 ايام بداية من, 1 جوان المصادف لليوم العالمي للطفولة من كل سنة ويستمر هذا المهرجان الثقافي إلى غاية 6 جوان عبر مختلف بلديات إقليم الولاية.

وسطّرت محافظة المهرجان برنامجا ثريا ستكون بداية فعالياته من مكتبة الحروش. ثم يحطّ المهرجان رحاله في كل من مكتبة اخناق مايون و حمادي كرومة . ليواصل فعالياته في مكتبة عين الزويت . و مكتبة عين شرشار، ليختتم المهرجان المحلي فعالياته في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سكيكدة حيث من المزمع ان يتخلّل المهرجان ورشات متنوعة موجّهة أساسا للطفل حيث ستجمع هذه الورشات بين الترفيه والقراءة والفن والحساب الذهني وكذا ورشة الصحفي الصغير.

وكشف جابة محمد، محافظ المهرجان الثقافي المحلي ” القراءة في إحتفال ” بسكيكدة ومدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية للجريدة الالكترونية شرشال نيوز ان المهرجان الثقافي المحلي ” القراءة في إحتفال ” يهدف إلى تثمين فعل القراءة خاصة لدى الناشئة وترسيخ ثقافة المطالعة في الحياة اليومية للمواطن وذلك عن طريق تمكينه من الكتاب بأنواعه المقروء المسموع المرئي وتنظيم أنشطة ثقافية فكرية فنية ترفيهية مكملة للكتاب والمطالعة العمومية وإجراء مسابقات في مختلف المجالات حيث هناك قافلة تجوب بلديات مختلفة خاصة بمناطق الظل والنائية.

هشام تزير