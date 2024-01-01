مداهمات مشتركة بين الدرك الوطني والشرطة بقسنطينة بمناسبة رأس السنة الجديدة

جسّدت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة مفهوم التعاون والتنسيق الأمني مع مختلف الشركاء الأمنيين، حيث نظّمت بمناسبة نهاية السنة الميلادية الجديدة المتزامنة مع العطلة المدرسية، مداهمات مشتركة مع مصالح الأمن الوطني لولاية قسنطينة.

وأورد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّه تمّ خلال هذه العمليات -التي تندرج ضمن سلسة المداهمات المسطرة من قبل قيادة الدرك الوطني-، تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال تشكيلات عملياتية ثابتة وأخرى متحركة تهدف إلى تأمين محاور شبكة الطرقات الرئيسية والفرعية وتفتيش جميع السيارات والأشخاص المشبوهين للحفاظ على أمن وسكينة المواطنين خلال الاحتفال بهذه المناسبة، والقضاء على مختلف بؤر وأوكار الجريمة عبر كامل إقليم ولاية قسنطينة، وهذا من خلال بسط سلطة القانون في ظل الاحترام المطلق لحقوق وحريات المواطنين.

وخلص بيان قيادة الدرك الوطني أنّ هذه العملية تدخل في إطار المرافقة الأمنية للمواطنين وحماية ممتلكاتهم وكذا بث شعور الأمن والأمان لديهم.

ش.ن

تصريح الرائد عابد باهي قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة

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