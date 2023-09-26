محمد عرقاب يضع حيز الخدمة محطة الشحن بالطاقة الكهربائية بمعسكر

وضع، اليوم، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، و الوفد المرافق له، في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية معسكر، حيز الخدمة محطة الشحن بالطاقة الكهربائية على مستوى محطة الخدمات نفطال ” بابا علي”، بولاية معسكر.

و تم على مستوى المحطة، تقديم عرض حول مشاريع ومرافق الشركة على مستوى الولاية وكذا وضعية التزويد بالمواد البترولية بها، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة و المناجم.

للتذكير، و بخصوص إنجاز أعمدة الشحن الكهربائية، فسيتم مع نهاية سنة 2024 إنجاز 1000 عمود لشحن السيارات الكهربائية عبر الوطن، و ستنتهي سونلغاز من إنجاز 100 عمود شحن للسيارات الكهربائية عبر محطات الخدمة على مستوى الطريق السيار شرق غرب، فيما سيتم استكمال انجاز 300 عمود شحن مع نهاية هذه السنة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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