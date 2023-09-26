محمد عرقاب يشرف على تدشين مصنع إنتاج مادة البنتونيت بتلمسان

و يهدف هذا المشروع، الواقع ببلدية حمام بوغرارة، بدائرة مغنية، لإنتاج مادة البنتونيت، وهو معدن يستخدم في قطاعات مختلفة، على غرار حفر آبار النفط، والحفر الهيدروليكي والسباكة والصلب والهندسة المدنية، حسب ذات المصدر.

كما يغطّي موقع المشروع مساحة 175 هكتارًا، ولديه احتياطي جيولوجي يقدر بنحو 10.4 مليون طن من البنتونيت، و تبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة 000 120 طنا في السنة، و تشغيل 102 منصب عمل.

و أشار الوزير عرقاب، بهذه المناسبة على أهمية هذا النوع من المشاريع المنجمية التحويلية التي تحقق عاءدات وقيمة مضافة، مضيفا أنه من خلال هذه المشاريع يسعى القطاع إلى تثمين الموارد المعدنية لخلق الثروة، وتوفير الحاجيات الوطنية من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية، وتقليص فاتورة الاستراد، يضيف المصدر.

كما حثّ وزير الطاقة، القائمين على المصنع على العمل ومضاعفة الجهود لتوسعة المصنع من أجل الرفع من القدرة الانتاجية لخلق عدد أكبر من مناصب الشغل وتصدير الفائض والتواجد في الأسواق الدولية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور