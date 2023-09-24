محمد عرقاب في زيارة ميدانية لموقع “عدل” حوش الريح بالبليدة

قام كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، و وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير الري، طه دربال، و وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، اليوم، الأحد، بزيارة تفقدية لموقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حوش الريح بأعالي الصفصاف بمفتاح (شرق ولاية البليدة)، حسب بيان وزارة الطاقة و المناجم.

وجرت هذه الزيارة حسب ذات المصدر، بحضور والي ولاية البليدة، و إطارات من الوزارات الاربع، ومن مجمع سونلغاز، وكذا ممثلي السلطات المحلية بالولاية.

و شكّلت هذه الزيارة، فرصة للوقوف على نسبة تقدم وتيرة الأشغال بالموقع، ولاسيما فيما يتعلق بالربط الطاقوي للمواقع السكنية (كهرباء وغاز)،المياه، والالياف البصرية، بالإضافة الى ربط مختلف التجهيزات العمومية بالموقع، على غرار المدارس، وكالة سونلغاز، البريد والمواصلات وغيرها، وهذا بهدف تسليم مشروع متكامل يوفر كل الخدمات للمواطن وكافة القطب الحضري الذي يضم 20.165 وحدة سكنية، يفيد البيان.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الطاقة والمناجم، على أن مجمع سونلغاز يعمل بتنسيق تام مع وكالة عدل، من أجل ربط الموقع السكني الجديد، وكذا توسيع الشبكات الكهربائية والغازية، خاصة وان جميع المستلزمات متوفرة محليا، ليشمل هذا التوزيع كافة القطب الحضري.

كما أشار الوزير عرقاب، إلى أن دائرته الوزارية، من خلال سونلغاز، تعمل على ضمان تغطية شاملة بشبكتي الكهرباء والغاز بالموقع الحضري الجديد، ولجميع المواطنين، من خلال مشروع إنجاز محول كهربائي ومركز لخفض ضغط الغاز بالمنطقة، يضيف المصدر ذاته.

كما ثمن الوزير مجهودات سونلغاز الذي يشرف على إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بالربط الطاقوي، خاصة من ناحية السرعة في تجسيد عدد من المشاريع وتقديم خدمة نوعية ذات جودة لكافة المواطنين، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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