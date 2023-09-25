محمد عرقاب في زيارة عمل وتفقد لولايتي تلمسان و معسكر

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد لولايتي تلمسان ومعسكر، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة و المناجم.

و سيكون الوزير حسب ذات المصدر، مرفوقا بإطارات من الوزارة، رئيس سلطة ضبط المحروقات، و الرؤساء المدراء العامون لمجمعات كل من مجمع سونلغاز، سونارام ونفطال، بالإضافة الى إطارات من القطاع.

وسيقوم وزير الطاقة، خلال هذه الزيارة، بوضع حيز الخدمة وإطلاق ومعاينة العديد من المنشآت ومشاريع الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء وكذا المواد البترولية، لا سيما تلك المخصصة للسكان، والمناطق الصناعية، يضيف المصدر.

كما سيتفقد عرقاب، بعض المنشآت والمشاريع الصناعية المنجمية على غرار مصنع إنتاج البنتونيت بحمام بوغرارة ولاية تلمسان، ومصنع انتاج كاربونات الكالسيوم بسيق ولاية معسكر، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...