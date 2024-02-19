محكمة العدل الدولية: الشروع في جلسات الإستماع حول ماهية الإحتلال الصهيوني المستمر للأراضي الفلسطينية

شرعت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بلاهاي، اليوم الاثنين، في جلسات استماع حول ماهية احتلال الكيان الصهيوني المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية.

وستقدم 55 دولة، بما في ذلك فلسطين، حججها في هذه الجلسات، كما ستشارك في المرافعات الشفهية أمام المحكمة، بالإضافة إلى ثلاث منظمات دولية، لمدة نصف ساعة لكل دولة، وذلك إلى غاية الإثنين القادم.

كما ستنظر المحكمة خلال هذه الجلسة، في الآثار القانونية الناجمة عن الانتهاك الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.