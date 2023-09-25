محطة تحلية مياه البحر الجديدة بقورصو تدخل مرحلة الإنتاج

أعلمت الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، في بيان لها، أنه وبعد الانطلاق في عملية الإنتاج الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بقورصو ولاية بومرداس، شهر جويلية المنقضي، كمرحلة أولى من مراحل التشغيل، فإن هذه المحطة بدأت مساء أمس، بالدخول في مرحلة الإنتاج بكامل قدرتها وطاقتها الإنتاجية 80000م3/يوم، أي 80 مليون لتر/يوم. موجهة لكل من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، و هذا بعد استكمال كل مراحل الإطلاق الميكانيكية والتجريبية والتأكد من كل شروط السلامة والمطابقة للمعايير.

و بذلك يكون مجمع سوناطراك بفرعه الشركة الجزائرية للطاقة قد أنهى وسلّم كامل الطاقة الإنتاجية للبرنامج الاستعجالي لتحلية مياه البحر (مياه 2021).

كم أن هذه المحطة تعتبر تحديا رفعه مجمع سوناطراك عبر فرعه الشركة الجزائرية للطاقة، وربحت رهانه الكفاءات الوطنية التي استطاعت أن تثبت تحكمها الكبير في كل مراحل الإنجاز إلى غاية مرحلة التشغيل، لتصبح محطة تحلية مياه البحر بقورصو ثالث محطة منجزة ومُشغّلة بالمجهود الوطني الجزائري، يختم بيان الشركة.

شرف الدين عبد النور

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