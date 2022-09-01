محادثات جزائرية-سورية لإقامة شراكة في مجال الطاقة

استقبل اليوم الخميس، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجزائر، نمير الغانم.

وحسبما أفادت به وزارة الطاقة في بيان لها، فقد تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم تكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان تحقيق إنجازاتهما.

وأشاد الطرفان، بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، حيث ركزت المحادثات على دراسة إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، لا سيما في مجال المحروقات وتسويق غاز البترول المسال.

بالإضافة إلى مجال إنتاج الكهرباء والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة، يضيف البيان.

وحسب ذات البيان، فقد أشار الطرفان إلى فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله.

ليديا كبيش

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