محادثات ثنائية تجمع عطاف بنظيره الموريتاني بسيول الكورية

أجرى وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الأفريقية-الكورية، بالعاصمة سيول، محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، الذي تترأس بلاده أشغال القمة مناصفة مع جمهورية كوريا، وذلك بحكم رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

و تناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، أهم المسائل والمواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة، إلى جانب تبادل التحاليل ووجهات النظر حول تطورات الأوضاع على الصعيدين القاري والإقليمي.

شرف الدين عبد النور