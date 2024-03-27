محادثات ثنائية تجمع رئيس المجلس الشعبي الوطني بنظيره البوتسواني بجنيف

إلتقى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بجنيف، فاندو سكليماني، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بوتسوانا.

و تناول الطرفان خلال محادثاتهما، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، واقع العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين، وبحثا سبل تعزيزها من خلال التعاون في شتى الميادين وبالأخص على الصعيد الاقتصادي.

و جدّد رئيس المجلس، بالمناسبة، حرص الجزائر على تطوير تعاونها البرلماني مع بوتسوانا، مشيرا في هذا السياق إلى تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع بوتسوانا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، واستعرض الآمال المعقودة على هذه الآلية لإنعاش التواصل بين برلمانيي البلدين.

وخلال استعراض عديد المسائل المطروحة على الساحة الدولية، ذكّر بوغالي، بالمبادئ التي تحكم السياسة الخارجية الجزائرية على غرار احترام سيادة الدول وانتهاج المقاربات السلمية لحل الأزمات.

من جهته، أثنى رئيس الجمعية الوطنية، على مستوى العلاقات بين البلدين وأشاد بما تمثله الجزائر كأيقونة في الكفاح على مستوى القارة الإفريقية.

شرف الدين عبد النور

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