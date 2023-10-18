مجمع صيدال يوقع مذكرة تفاهم  مع معهد البحث الفيتنامي

قام مجمع صيدال ومعهد البحث الفيتنامي، المتخصص في إنتاج المواد الصيدلانية، بالاعتماد على الأعشاب الطبية وهي تقنية تتميز بها صناعة الدواء في جمهورية الفيتنام، بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية بين مجمع صيدال ومعهد البحث الفيتنامي.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فإن التوقيع كان تحت إشراف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون ووزير البناء الفيتنامي “فونغ دينه”، على هامش إختتام أشغال الدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية.

وتناول عون رفقة نظيره الفيتنامي فيها مختلف جوانب التعاون وآفاق توسيعه، لاسيما وأنّ كلا البلدين تحتلان موقعا إستراتجيا في إطار إقليمهما الجغرافي، حيث تعتبر الفيتنام بوابة لآسيا بالنسبة للجزائر ودولة الجزائر بوابة إفريقيا بالنسبة للفيتنام.

وأشاد الوزير، بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، كما حث كافة القطاعات الوزارية على ضرورة التجسيد الميداني لمخرجات هذه الدورة، مبديا تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تقع على عاتق الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال.

ومن جهته ذكر رئيس المجلس الفيتنامي بجودة العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والبرلماني داعيا إلى بذل العديد من الجهود من كلا الطرفين لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

في حين تعرب ذات المتحدث عن استعداد الفيتنام لاستيراد السلع من الجزائر واقترح لذلك القيام بزيارة للجزائر وتنظيم منتدى إستثماري وتجاري بين رجال الأعمال الجزائريين والفيتناميي،

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...