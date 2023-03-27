هذه قيمة صادرات مجمع سوناطراك لسنة 2022

بلغت صادرات مجمع سوناطراك 60 مليار دولار وباستثمار يعادل 5.5 مليار دولار فيما بلغ إنتاجه الأولي 189.6 طن مكافيء نفط، حسبما جاء في حصيلة الشركة لسنة 2022.

وتتربع سوناطراك على قاطرة الاقتصاد الوطني كما تعتبر الشركة الأولى إفريقيا بأكثر من 100 شركة فرعية ومساهمة بطاقة عمالية قوامها 200.000 عامل بالمجمع.

وتعمل شركة سوناطراك على ضمان الأمن الطاقوي للجزائرحيث دعمت الشركة مكانتها في السوق الدولية للنفط والغاز وذلك بفضل 15 اكتشافا سجلت خلال سنة 2022 منها 03 بالشراكة مع شركات عالمية.

كما تتوفر سوناطراك على شبكة نقل عبر الأنابيب يفوق طولها 21000كلم تتكون من 22 منظومة نقل عبر الأنابيب ترتكز حول 43 خط أنابيب منها 23 خط أنابيب لنقل الغاز.

وللإشارة تعتبر سوناطراك مصدرا هاما للإمداد بالغاز في العالم وأول مصدر للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا بفضل قدرات التصدير التي تملكها سواء عبر خطوط الـأنابيب أو من خلال بواخر نقل الغاز الطبيعي المسال.

رمزي أحمد توميات

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