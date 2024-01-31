مجلس الأمن الدولي: الجزائر تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة لتطبيق التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية

أكد الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم، بمقر هيئة الأمم المتحدة، بنيويورك، خلال إلقائه لكلمة باسم الجزائر في أشغال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الأممي حول تفعيل قرار محكمة العدل الدولية، أن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقها إلّا من خلال وقف فوري لإطلاق النار.

و دعا بن جامع في كلمته، مجلس الأمن إلى أن يتخذ فورا ودون تأخير كافة التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مضيفا أن كل من يعترض على وقف إطلاق النار، عليه أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته، قائلا ان هذا القرار التاريخي للمحكمة الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى

وتابع الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، “مثلما أكد رئيس الجمهورية “سيكتب التاريخ..” بأن كل من يقف وراء جرائم الإبادة في غزة في عداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة”

كما دعا عمار بن جامع، المحتل الصهيوني إلى الاستجابة فورا إلى التدابير التي أقرتها المحكمة الدولية، مشيرا إلى أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامه بهذه التدابير، مؤكدا أن لسان العدالة قد نطق بحكمه،”وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية”، يضيف ذات المتحدث.

و قال بن جامع، “لابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، لابد من وقف هذا العدوان العبثي الآن”، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة من فضائع ترفضها الفطرة الإنسانية السليمة، مؤكدا على أن عدم وقف إطلاق النار يعني الرضى بأن يقتل 250 شخصا كل يوم.

شرف الدين عبد النور

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