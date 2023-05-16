مجلس الأمة يصوت على مشروع هذا القانون

16 مايو، 2023

قام أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، بالتصويت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب بالمساهمة الفعلية والجدية لأعضاء مجلس الأمة في النقاشات. والطروحات البناءة حول هذا القانون.

الذي سيساهم في تكريس الحقوق والحريات واستقرار العلاقات المهنية. وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل.

في حين أكد وزير العمل، أن هذا القانون سيؤدي الى تنظيم أحد أهم مظاهر النزاعات الجماعية للعمل وتحقيق التوازن في عالم الشغل.

كما أنه سيدعم أسس السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي.

و أوضح ذات المتحدث أن إصلاح القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وفي مقدمتها العلاقات الجماعية للعمل، ضرورية لدعم. ومرافقة ما تقوم به الجزائر من إصلاحات استراتيجية كبرى وسياسية واقتصادية واجتماعية

رمزي أحمد توميات

16 مايو، 2023

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