مجلس الأمة يشارك في اجتماع الفصل التشريعي لمكتب البرلمان العربي

يشارك مجلس الأمة، في الاجتماع السادس من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث لمكتب البرلمان العربي، يومي 2 و3 أفريل بمصر، حسب بيان للمجلس.

ووفقا للمصدر، يشارك عضو مجلس الأمة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي بالبرلمان العربي، عبد الكريم قريشي، في الاجتماع السادس من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث لمكتب البرلمان العربي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة بنود منها “تقديم عرض حول نشاط البرلمان العربي في اطار الدبلوماسية البرلمانية. بعد المصادقة على محضر الاجتماع الخامس لمكتبه، وكذا مناقشة مستجدات عقد منتدى النساء البرلمانيات العربيات والمسلمات. المقرر تنظيمه بالتعاون مع برلمان أوزباكستان”.

كما سيتم خلال هذا الاجتماع “متابعة مساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي للعام، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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