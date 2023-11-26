مجلسة الأمة: جلسة علنية غدا الإثنين لمناقشة قانون الصحافة المكتوبة و الإلكترونية

مجلسة الأمة: جلسة علنية غدا الإثنين لمناقشة قانون الصحافة المكتوبة و الإلكترونية

يعقد مجلس الأمة، غدا الإثنين، على الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بمقر المجلس، جلسةً علنية، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة.

و ستُخصص الجلسة، لتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وكذا تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة.

كما سيتم خلال الجلسة تقديم نص قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وتقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة.

بالإضافة إلى الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، حول النصين، وكذا رد ممثل الحكومة على تدخلات أعضاء مجلس الأمة.

شرف الدين عبد النور

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