مجزرة صهيونية تُخلّف مئات الشهداء و الجرحى بمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا شمال غزة

18 نوفمبر، 2023

إرتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، في مخيم جباليا شمال غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات في المدرسة.

وقالت وزارة الصحة في غزة أن مئات الشهداء والجرحى سقطوا في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.

و أشارت مصادر إعلامية إلى استشهاد المئات جراء المجزرة الجديدة، في مدرسة الفاخورة، في حين قال الصحفي عماد زقوت للجزيرة، إن نحو 200 شهيد سقطوا في المجزرة الجديدة.

وأفادت مصادر طبية بأن عشرات الشهداء جراء مجزرة الفاخورة وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي، حسب مصادر إعلامية.

شرف الدين عبد النور

18 نوفمبر، 2023

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