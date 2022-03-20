متضامنون من الوطن العربي يؤكدون على ضرورة إنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية

متضامنون من الوطن العربي يؤكدون على ضرورة إنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية

أكد متضامنون من مختلف الدول العربية على دعمهم للشعب الصحراوي وقضيته العادلة ، مشددين على إنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية ، حسب بيان وقعه عدد من المتضامنون العرب.

وقال المعنيون، :”أنه أن الأوان لإنهاء هذا الإحتلال المغربي لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بكل أشكاله من خلال تطبيق مقررات الشرعية الدولية التي تؤكد على ذلك .

وحاء في نص البيان:”نعلن نحن الموقعون أنه وبعد ما يقارب نصف قرن من بدء معاناة الشعب العربي الصحراوي من الإحتلال النظام المغربي، والذي جاء مواصلة للإحتلال الغربي لهذه المنطقة، نؤكد أنه أن الأوان لإنهاء هذا الإحتلال المغربي لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بكل أشكاله”.

وأوضح الموقعون على البيان، أن لابد من البدء الفوري بتطبيق القرارات ذات الصلة بتصفية الإستعمار في اراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المحددة وفق الخارطة الدولية المعتمدة.

وحددوا على ضرورة العمل على سحب جميع القوات المسلحة المغربية وكل رموز الإحتلال المغربي لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حتى الحدود بين البلدين.

كما دعا الى إطلاق سراح جميع الأسرى من أبناء الشعب العربي الصحراوي، وبيان مصير المفقودين خلال سنوات الإحتلال، مطالبا بإعلان الحكومة المغربية عن البدء بعلاقات حسن جوار مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والبدء بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وطالب الموقعون، بإدراج طلب إنضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى جامعة الدول العربية كدولة كاملة العضوية أسوة لإنضمامها إلى الإتحاد الإفريقي.

رمزي أحمد توميات

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