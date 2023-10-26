مباحثات جزائرية- تونسية في مجال الطاقة والمناجم

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على إمكانيات تطوير التعاون والشراكة بين الجزائر وتونس، في قطاع المناجم وتبادل الخبرات والتجارب والتكوين.

وجاء ذلك، على هامش لقاء جمعه مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، مرفوقا بوفد عن مجلس نواب الشعب التونسي.

و بحث الطرفان العلاقات الثنائية الموصوفة بالتاريخية والعميقة، وسبل تعزيزها ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم.

في حين ناقش الجانبان تطورات المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية في مجال تعزيز شبكة التوصيلات الكهربائية، والغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة

ليديا كبيش

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