مباحثات جزائرية- تونسية في مجال الطاقة والمناجم

26 أكتوبر، 2023

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على إمكانيات تطوير التعاون والشراكة بين الجزائر وتونس، في قطاع المناجم وتبادل الخبرات والتجارب والتكوين.

وجاء ذلك، على هامش لقاء جمعه مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، مرفوقا بوفد عن مجلس نواب الشعب التونسي.

و بحث الطرفان العلاقات الثنائية الموصوفة بالتاريخية والعميقة، وسبل تعزيزها ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم.

في حين ناقش الجانبان تطورات المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية في مجال تعزيز شبكة التوصيلات الكهربائية، والغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة

ليديا كبيش

26 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي يحل بالجزائر في زيارة رسمية الأسبوع المقبل

24 مارس، 2022

إدماج 2300 عامل بقطاع الشؤون الدينية

7 أبريل، 2022

الفريق شنقريحة يؤكّد مواصلة تشجيع المنتخب الوطني

20 يناير، 2022

نشوب حريق على مستوى غرفة بالعيادة المتعددة الخدمات بحاسي بحبح

1 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: