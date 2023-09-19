مباحثات جزائرية-بريطانية حول سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال الطاقة والمناجم

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، المُفوّض التجاري في افريقيا لملك المملكة المتحدة، جون هومفري، حسب بيان وزارة الطاقة.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى بحضور، سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر واطارات من الوزارة، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، ولاسيما في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة على غرار انتاج الطاقة الشمسية والريحية ودمجها بالشبكة ونقلها الى المناطق المنعزلة والمستثمرات الفلاحية والتكوين والصناعة المحلية للمعدات الطاقوية، حسب ذات المصدر.

وفي هذا الإطار، قدّم وزير الطاقة والمناجم لمحة شاملة عن برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر، ولاسيما تجسيد البرنامج الذي يهدف إلى بلوغ 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035، يفيد ذات البيان.

كما أكد الوزير على إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل واستكشاف واستغلال أمثل لمواردها المنجمية، ودعا بهذه المناسبة، الى تعزيز التبادلات والمشاورات مع الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وخلق شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين، ولاسيما في مجال الدراسات الجيولوجية، يضيف بيان الوزارة.

ومن جانبه، أكد جون هومفري، على أن المناقشات كانت مثمرة للغاية، وأعرب عن استعداد بلاده لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور