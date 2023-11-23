مباحثات جزائرية إيطالية حول فرص الاستثمار في المجال الطاقوي

23 نوفمبر، 2023

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن المجمع الإيطالي سي جي إي، بقيادة رئيس المجمع ومؤسسه، جيانفرونكو كورتي، حسب بيان وزارة الطاقة.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، بحث فرص الاعمال والاستثمار بين سوناطراك والمجمع الإيطالي في المجال الطاقوي ولاسيما في مجال الغاز الطبيعي وتسويقه، حسب ذات المصدر.

كما رحب الجانبان بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين ولاسيما بين شركات القطاع والشركات الإيطالية في مجال الطاقة والمناجم.

وأكد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون والشراكة التي تربط الشركات الجزائرية والإيطالية، وعرض بالمناسبة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع ولاسيما في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين.

كما تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة للجانبين.

ومن جهته، أعرب جيانفرونكو كورتي عن الاهتمام الكبير لمجمع سي جي إي لخلق وتحديد مشاريع ملموسة للتعاون خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة التي تتميز بها العلاقات التي تربط البلدين،يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

23 نوفمبر، 2023

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