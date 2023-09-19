مباحثات جزائرية إيطالية حول سبل تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

إستقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أمس الاثنين، سفير جمهورية إيطاليا في الجزائر، فاني بولييزي، حسب ما كشفه بيان المجمع.

و تناول اللقاء حسب ذات المصدر، سبل تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وكذا مشروع الترابط الكهربائي بين البلدين.

وكانت هذه الزيارة التي تعتبر تَتمَّةً للقاء سابق مع السفير الإيطالي، فرصة لاستعراض طبيعة العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر مع إيطاليا في المجال الطاقوي، يضيف المصدر.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، على ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي في هذه المجالات بالنظر لعديد القواسم المشتركة التي تربط بين البلدين المتوسطيين.

من جهته، أعرب سفير جمهورية ايطاليا بالجزائر، عن استعداد بلده لتعزيز اهتمام الشركات الإيطالية بقطاع الكهرباء والغاز في الجزائر لما يمنحه من فرص للاستثمار و تبادل الخبرات.

للإشارة فقد حضر اللقاء الذي تم بمقر المديرية العامة عدد من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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