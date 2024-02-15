مباحثات جزائرية- إيرانية حول تطورات حرب الإبادة على غزة

15 فبراير، 2024

تلقى اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ، حسين أمير عبد اللهيان حسب بيان لوازارة الخارجية.

وحسب نص البيان فقد تناولت المحادثات تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وجهود التعبئة الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر لصالح القضية الفلسطينية في إطار مجلس الأمن الأممي.

كما تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في أفق التحضير للاستحقاقات رفيعة المستوى بين البلدين والمرتقبة على المدى القريب.

رمزي أحمد توميات

15 فبراير، 2024

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