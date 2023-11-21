مباحثات جزائرية أمريكية لتمتين التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات

إستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، يوم أمس الإثنين، تود روبنسون، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات وإنفاذ القانون.

وشكّل هذا اللقاء حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لمناقشة آفاق تمتين التعاون الجزائري الأمريكي في مجال تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية المسؤولة عن مكافحة تهريب المخدرات.

وتندرج هذه الزيارة، من جهة أخرى، في إطار تحقيق الأهداف التي حدّدها رئيسا دبلوماسية البلدين، لا سيما عقب الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى واشنطن في أوت 2023، بالإضافة إلى مخرجات الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين والتي عُقدت في 11 أكتوبر 2023، في واشنطن، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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