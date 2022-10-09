مباحثات جزائرية-ألمانية في هذا المجال

9 أكتوبر، 2022

استقبل اليوم الأحد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،، بمقر الوزارة، السفيرة الألمانية بالجزائر، إليزابيث وولبرز، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.

وحسب نص البيان، فقد ناقش الطرفان، خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة. ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة.

وأعرب الطرفان، عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة. لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، والانتقال والكفاءة الطاقوية.

ومن جهته، سلّط عرقاب، الضوء على العلاقات الجزائرية الألمانية الممتازة، كما تطرق إلى مختلف المجالات التي توجد فيها فرص لتطوير الشراكات. لا سيما في مجالات المحروقات وتطوير الهيدروجين النظيف ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

ليديا كبيش

9 أكتوبر، 2022

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