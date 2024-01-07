مباحثات جزائرية-ألمانية حول فرص التعاون العسكري الثنائي

إستقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم، جاسبر فيك، المدير السياسي بوزارة الدفاع لفيدرالية ألمانيا مستشار السياسة الخارجية والأمن لدى وزير الدفاع.

و استعرض الطرفان خلال اللقاء، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فرص التعاون العسكري الثنائي وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

و ثمّن الفريق أول السعيد شنقريحة، أواصر التعاون العسكري بين الجزائر وفيدرالية ألمانيا، وبحث سبل ووسائل تعزيزه بما يتوافق مع جودة العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدا على أن

اللقاء سيكون مثمرا وسيفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال الأمن والدفاع.

كما أكّد الفريق أول السعيد شنقريحة، عزم الجيش الوطني الشعبي على تعزيز التعاون العسكري مع الشريك الألماني وإدراجه ضمن ديناميكية جديدة تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة من الطرفين

من جهته، أشاد جاسبر فيك بحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له وبالإدارة القوية التي لمسها لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور

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