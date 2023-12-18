مباحثات بين وزارتي الثقافة و المالية حول مختلف الإجراءات المتعلقة بالنهوض بالصناعة السينماتوغرافية

تم أمس الأحد، عقد اجتماع بمقر وزارة المالية، بإشراف كل من صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، و لعزيز فايد، وزير المالية، وبحضور كل من المدير العام للميزانية والمديرة العامة للضرائب ومدير أملاك الدولة ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وإطارات من وزارة الثقافة والفنون.

و تطرق الاجتماع في جدول أعماله و الذي جاء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، حسب بيان وزارة الثقافة، إلى مختلف الاجراءات المتعلقة بالنهوض بالصناعة السينماتوغرافية من خلال إعادة النظر في ميكانيزمات تمويل ودعم الانتاج السينمائي، استغلال قاعات السينما من طرف الخواص، توفير التسهيلات الجبائية و التحفيزات البنكية للاستثمار في هذا المجال ….إلخ.

كما تم حسب ذات المصدر، تنصيب لجان عمل مشتركة بين القطاعين لتجسيد و تفعيل مخرجات الاجتماع حسب الملفات المتفق عليها و تحقيق نتائج ملموسة في أقرب الأجال.

شرف الدين عبد النور

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