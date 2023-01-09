لوغريت يعتذر من زيدان بشأن تصريحاته الأخيرة

9 يناير، 2023

اعترف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم،نويل لوغريت، أن تصريحاته الأخيرة التي أطلقها في حق زيزو،والملاحظات المحرجة بشأن زيدان خرقاء وخلقت سوء تفاهم،موضحا أنها لاتعكس مطلقا تقديره له كلاعب و مدرب.

وقال لوغريت، في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية، بحسب ما نقلته صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب”، موضحا: “لم يكن ينبغي أن أجري ذلك الحوار،زين الدين زيدان هو معلم لكرة القدم الفرنسية،وأعترف أنني قدمت بعض الملاحظات المحرجة التي أدت إلى سوء فهم”.

حورية سعداوي

9 يناير، 2023

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