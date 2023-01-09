لوغريت يعتذر من زيدان بشأن تصريحاته الأخيرة
اعترف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم،نويل لوغريت، أن تصريحاته الأخيرة التي أطلقها في حق زيزو،والملاحظات المحرجة بشأن زيدان خرقاء وخلقت سوء تفاهم،موضحا أنها لاتعكس مطلقا تقديره له كلاعب و مدرب.
وقال لوغريت، في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية، بحسب ما نقلته صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب”، موضحا: “لم يكن ينبغي أن أجري ذلك الحوار،زين الدين زيدان هو معلم لكرة القدم الفرنسية،وأعترف أنني قدمت بعض الملاحظات المحرجة التي أدت إلى سوء فهم”.
حورية سعداوي