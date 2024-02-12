لقاء وطني حول آليات الإستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية هذا الثلاثاء

12 فبراير، 2024

تُشرف وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، رفقة عمر ركّاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، غدا الثلاثاء، بقصر الثقافة مفدي زكريا، إبتداءً من الساعة 9 صباحاً، على فعاليات” اللقاء الوطني حول آليات الاستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية”، للتعريف بالتنظيم التشريعي والإداري الجديد للراغبين بالاستثمار في هذا المجال.

و سيعرف اللّقاء الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القاضية بتشجيع الاستثمار في ميدان الصناعة السينماتوغرافية، حسب بيان وزارة الثقافة،  حضور ممثلين عن قطاعات وزارية، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ومستثمرين ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، كما سيعرف تقديم مداخلات مهمة ذات صلة بالموضوع و فتح نقاش عام حوله.

شرف الدين عبد النور

12 فبراير، 2024

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