لقاء بين المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين وممثلي المواقع الالكترونية المعتمدة بالجزائر

التقى رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، سليمان عبدوش، اليوم، بمقر المنظمة، مع مدراء وممثلي المواقع الالكترونية المعتمدة بالجزائر.

وكان هذا اللقاء حسب بيان المنظمة، فرصة سانحة للتشاور حول واقع ورهانات الصحافة الإلكترونية بالجزائر، وكذا التطرق للمشاكل والعقبات التي تواجه المواقع الإلكترونية لاسيما في الشق المتعلق بالجانب المالي.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسة اللقاءات الدورية التي شرعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين في تنظيمها مع أهل المهنة بمختلف الاختصاصات، حيث أجري سابقا لقاء مع الصحافة المكتوبة، وممثلي الصحافة الدولية المعتمدة بالجزائر، وكذا السمعي البصري وذلك من أجل الإنصات لمختلف الانشغالات وتشريح المشاكل التي يعاني منها أهل القطاع، وتدوينها على أمل إيجاد حلول عاجله لها.

وشهد لقاء اليوم، مناقشة عدة نقاط تمحورت في المشاكل السوسيومهنية للصحافيين، والإسراع في توقيع إتفاقية مع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ANEP للاستفادة من الإشهار العمومي، بالإضافة الى الإسراع في تجسيد مشروع رئيس الجمهورية لدعم الصحافة الإلكترونية وترقية اداءها لتكون أحد ركائز الإعلام الوطني، وكذا الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة وفق ما نص عليه مجلس الوزراء المنعقد شهر ماي الفارط.

ودعا رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، بخصوص رئاسيات 7 سبتمبر 2024، ونظرا لما تشكله المواقع الإلكترونية من أهمية في التغطية الإعلامية، مسؤولي وممثلي المواقع الإلكترونية إلى التحلي بمستوى عال من المهنية والإحترافية، والإمتثال للقانون في تغطية الحملة الانتخابية، لاسيما تغطية نشاطات الأحزاب والتشكيلات السياسية بكل موضوعية وعلى قدر من المساواة، بالإضافة الى العمل على زيادة الوعي والحس الوطني وتحسيس المواطنين بأهمية هذه الاستحقاقات وأهمية المشاركة الفعالة فيها، خدمة للوطن ولمؤسساته الدستورية.

وجدّد المشاركون في اللقاء التزامهم المطلق بالدفاع على المصلحة العليا للوطن والوقوف في وجه الهجمات التي تتعرض لها الجزائر لاسيما الحملات المغرضة التي تحاول التشويش عن الرئاسيات.

كما شدّد رئيس المنظمة على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 03 من القانون العضوي للإعلام، التي تخضع ممارسة النشاط الإعلامي لاحترام كرامة الانسان، والمادة 20 التي تنص على التثبت والتأكد من صحة المعلومة، إضافة الى المادة 35 التي تفرض الاحترام الصارم لآداب واخلاقيات المهنة.

هذا وقام مدراء المواقع الإلكترونية، بالإمضاء على ميثاق أخلاقيات الممارسة الإعلامية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة مثمنين إياه ومما جاء فيه، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور